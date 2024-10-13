Incel nedir, ne demek? Incel grupları kimlerden oluşuyor?

Incel, İngilizce istemsiz bekârlar anlamına gelen "involuntary celibate" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, kendileri istemelerine rağmen romantik veya cinsel partner bulamamaları ile tanımlanan bir internet alt kültürünün üyelerini tanımlar.



Incel forumlarında yürütülen tartışmalar genellikle içerleme, kadın düşmanlığı, mizantropi, kendine acıma, kendinden nefret etme, ırkçılık ve cinsel olarak aktif insanlara karşı şiddetin onaylanması ile karakterize edilir. Amerikalı kâr amacı gütmeyen Southern Poverty Law Center kuruluşu altkültürü, "çevrimiçi ataerkil ekosistemin bir parçası" olarak nitelendirmiş ve nefret grupları listesine dahil etmiştir.



Altkültürün toplam büyüklüğüne ilişkin tahminler büyük ölçüde değişmektedir. Inceller çoğunlukla erkek ve heteroseksüel olarak kabul edilir, ancak kaynaklar grubun etnik yapısı konusunda aynı fikirde değildir.



Kuzey Amerika'da toplamda 45 ölümle sonuçlanmış en az dört toplu katliam, ya kendilerini incel olarak tanımlamış ya da özel yazılarında veya internette konuyla ilgili isim ve yazılardan bahsetmiş erkekler tarafından işlenmiştir.



Incel toplulukları medya ve araştırmacılar tarafından kadın düşmanı ve şiddeti özendirici olduğu, aşırılıkçı görüşleri yaydığı ve üyelerini radikalleştirdiği gerekçe gösterilerek eleştirilmiştir.



Incellik, Hollanda Hükûmeti ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından engellilik olarak kabul edilmiştir. Incel olmada kesinleşmiş bir ırk ayrımı yoktur. Incel olmak bir tür cinselliksizliktir/cinsellikten mahrum kalmaktır. “Inceller” bir alt kültür, topluluk, ideoloji veya sosyal kulüp değildir. Kendi kendini tanımlayan incelller, “gerçekten flört etme” eğilimindedir. “Incel” terimi, popüler kültürde genellikle dışlayıcı ve aşağılayıcı bir terim olarak kullanılır.



INCEL GRUPLAR KİMLERDEN OLUŞUYOR?



Incel grupları, "involuntary celibate" yani "istemsiz bekârlar" teriminden türetilmiştir ve genellikle romantik ilişki kurma konusunda zorluk yaşayan bireylerden oluşur. Bu gruplar, genellikle çevrimiçi platformlarda toplanır ve bazıları, toplumsal normlara veya kadınlara karşı olumsuz tutumlar geliştirebilir.



Bu grupların bazıları, yalnızlık ve dışlanma hissiyle başa çıkma yollarını tartışırken, diğerleri ise öfke ve nefret besleyen söylemler geliştirebilir. Bu tür gruplarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar arasında, bazı üyelerin radikalleşme potansiyeli ve toplumsal ilişkilerde olumsuz etkileri yer alır.