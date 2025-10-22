"İncinmişsin" videosu viral olmuştu: Ölü bulundu

Konya'da 4 yıl önce "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosu sosyal medyada viral olan Hasan Fehmi Kaya (42), kamyonunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi 515 Sokak’taki park alanında meydana geldi. Çevredekiler, 42 VZ 153 plakalı kamyonun şoför mahallinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı inceleme Hasan Fehmi Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Diyabet hastası olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Kaya'nın 4 yıl önce "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosu sosyal medyada viral olmuştu.



Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.