"İncinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara'nın ön otopsi raporu çıktı

Sosyal medyada "incinmişsin dedi" videosu viral olan Hasan Fehmi Kara (42), dün Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyonetinde ölü bulundu.



Kara'nın yapılan ön otopsisinde herhangi bir darp, cebir, kesici veya delici bir alet izine rastlanmadığı belirtildi.



Bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Kara'nın cenazesi Cihanbeyli ilçesinde kılınan namazının ardından Atçeken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?



Selçuklu ilçesindeki sanayi bölgesinde park halindeki kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti. Yapılan incelemelerde kamyonet içerisindeki kişinin öldüğü anlaşılırken, şahsın "incinmişsin dedi" videosu sosyal medyada viral olan evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Kara olduğu belirlenmişti.



