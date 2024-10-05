İncir çalarken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İncir çalarken suçüstü yakalandılar

İl Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırlar Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde hareketlilik tespit etti. İnceleme yapan ekipler, A.K., Y.E. ve G.İ. isimli şüpheli şahısları, incir hırsızlığı yaptığı esnada 25 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı. Tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik devriye ve kontrollerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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