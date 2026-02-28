İncirlik Üssü'nün görüntülerinin yayınlanmasına iki gözaltı

Adana'da İncirlik Üssü'ne ait görüntülerin canlı yayında yayınlanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve bir muhabir gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"- Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.

- Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."