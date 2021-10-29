İndirildiği otobüse silahla döndü: Maske uyarısına kurşun yağmuru

Konya'da otobüse maskesiz olarak binen Adem Sarıtaş'ı (39) "Maskenizi takar mısınız" diyerek uyaran Recep Ceylan (25), belediye otobüsünde silahlı saldırıya uğradı. Şoför ve yolcuların uyardığı ancak uyarılara bıçak çekerek karşılık veren Sarıtaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 42 ECL 76 plakalı otobüsten indirildi. Eve gidip silahını aldıktan sonra taksiye binen Sarıtaş, yolda yetiştiği otobüse yeniden binerek dehşet saçtı.



Yolculardan Recep Ceylan'ın bacaklarına ve ellerine ateş ederek ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçarken, Ahırlı ilçesinde saklandığı yaylada yakalanarak tutuklandı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde yaşadığı korku dolu anları anlatan Recep Ceylan, "Otobüse maskesiz bindiğinde şoför uyardı. Yolcular da maskesini takmasını istedi. 'Cebimde maskem var ama takmayacağım' dedi. Sonra şoföre saldırdı. 'Cebinizde maskeniz varmış neden böyle yapıyorsunuz?' dedim. Benim yakamdan tutmaya çalışıp, 'Size mi soracağım' diye bağırmaya başladı. Şoförle birlikte aşağıya inmesini istedik. İnerken bize bıçak çekti. Sonra inip gitti. Bir süre sonra yeniden otobüse bindi. Kafamı çevirmeye kalmadan birden bacağıma ateş etmeye başladı. Tabancayı en son kafama doğrultarak, 'Kafana sıkayım mı, seni öldüreyim mi?' diye bağırıyordu. İyilik yapalım derken canımızdan oluyorduk. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.