İndirimli halı almak isterken sosyal mesafeyi unuttular

İzmit’teki alışveriş merkezinde ucuza halı satılacağının duyurulmasının ardından mağaza önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Alışveriş merkezinin açılış saatinden itibaren mağaza önünde bekleyen vatandaşlar, kapıların açılması ile birlikte içeri girdi. Bu sırada alışveriş merkezi görevlileri, izdiham yaşanmaması için mağaza önünde bariyer kurdu.

Uzun süre kapı önünde bekleyenler, içeri girerek indirimli halılardan satın almaya çalıştı. Kuyruğa girenlerin ve mağazada dolaşanların sosyal mesafeyi de ihlal ettiği görüldü.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Son bir haftada İstanbul'un iki farklı ilçesinde benzer manzaralar görüldü. Tanesi 50 liradan ucuza halı almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

İstanbul Avcılar'daki ucuz halı satışında bin halı ve kilim 50 dakikada satılırken "Birbirinize zarar vermeyin" uyarısı yapıldı.

POLİS DAĞITTI

Dün ise İstanbul'un Bağcılar ilçesinde benzer görüntüler yaşandı. Ucuz halı kalabalığını polis müdahale etti. Polis müdahalesinin ertesinde kalabalık dağıtıldı.