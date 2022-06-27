İnebolu'da iki köprü çöktü: İş yerlerini açmayın, üst katlara çıkın

Şiddetli yağışın etkili olduğu Kastamonu'da dere taşması sonucu 2 köprü çöktü.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için kırmızı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı.

Kastamonu'da gece saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili oluyor. Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı kentte sabah saatlerinden itibaren çay ve dereler taşma noktasına geldi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı taştı ve üzerindeki iki köprü yıkıldı. Vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.



Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

"TAŞKIN RİSKİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI"

AFAD'dan yapılan son açıklamada, Bartın ve Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını duyurdu.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

BAKAN SOYLU: DERE BOYU DÜKKANLAR AÇILMAYACAK



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti.

AFAD BAŞKANI İNEBOLU'YA GİDİYOR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir" dedi.



