"İneğe içki" videosu sonrası inceleme: İlaç verdiği belirlendi

Ekipler, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı.



Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi.



Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı.



TEPKİLER ÜZERİNE YENİ VİEDO



Görüntüdeki çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi.