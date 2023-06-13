İnegöl hayvan pazarında şap karantinası

Bursa'da İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Pazar, hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı.

İnegöl hayvan pazarında şap karantinası
Şap hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı bulaşıcı mı? Bakanlıktan şap virüsü uyarısı

Şap hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Şap hastalığı bulaşıcı mı? Bakanlıktan şap virüsü uyarısı

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'nin çeşitli illerinden, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı’na getirilen 1200 büyükbaş hayvanın 6'sında şap hastalığı tespit edildi.

Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı.
Pazardaki diğer hayvanların bazılarında da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.

İnegöl hayvan pazarında şap karantinası - 1

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, karantina süresinin ’na 1 hafta kala sona ereceği öğrenildi.

Karantina kapsamında pazara hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, kurbanlık almak için gelenler ise ayakkabılarına galoş takarak pazara girebiliyor.

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