İnegöl hayvan pazarında şap karantinası

Türkiye'nin çeşitli illerinden, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı’na getirilen 1200 büyükbaş hayvanın 6'sında şap hastalığı tespit edildi.



Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı.

Pazardaki diğer hayvanların bazılarında da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, karantina süresinin Kurban Bayramı’na 1 hafta kala sona ereceği öğrenildi.



Karantina kapsamında pazara hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, kurbanlık almak için gelenler ise ayakkabılarına galoş takarak pazara girebiliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin