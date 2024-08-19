İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı

Bursa'da İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay, kullandığı motosiklet ile otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan 42 yaşındaki Ay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı

-Ankara kara yolunda İnegöl yönüne giden Şeref Ay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giderken Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi kavşağında aniden dönüş yaptığı öne sürülen Ramazan C.'nin (40) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada Şeref Ay, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı - 1

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Ay, ambulans ile kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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