İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay kaza kurbanı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa -Ankara kara yolunda İnegöl yönüne giden Şeref Ay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giderken Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi kavşağında aniden dönüş yaptığı öne sürülen Ramazan C.'nin (40) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Ay, ambulans ile kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.