İnegöl’de bir depoda korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

