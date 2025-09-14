İnegöl’de bir depoda korkutan yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HASAR MEYDANA GELDİ
Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
