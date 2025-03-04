İnegöl'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde Hüseyin R. (28) yönetimindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Yasin D. (25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.