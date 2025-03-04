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İnegöl'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İnegöl'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı

İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerinde Hüseyin R. (28) yönetimindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Yasin D. (25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnegöl'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı - 1

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular için kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla uçurumdan çekilen yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yasin D. ve Şaban E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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