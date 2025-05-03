İnegöl'de korkutan fabrika yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Bursa İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.
Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Henüz nedeni bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
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