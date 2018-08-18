Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Mezit 7 mevkisinde yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve 1 minibüs ile 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.



Kazada, eşi Orhun Soylu yönetimindeki otomobilde sıkışan Mehtap Soylu (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu otomobilin kaymaya başladığı anda sürücünün araçtan atladığı öğrenildi.



Trafik kazasında 14 kişi ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Bursa karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılması çalışmalarına devam ediliyor.



Ekipler, bir tankerden dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.