İnfaz düzenlemesi cuma komisyonda görüşülecek

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan, 90 bin kişiye tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesi cuma günü adalet komisyonu'nda görüşülecek.



Bazı hapis cezalarına ilişkin infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini öngören kanun teklifinin Meclis maratonu başlıyor.

Komisyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve teklifin salı günü Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor.

Teklifle açık cezaevi şartlarından yararlanma hakkı olan yaklaşık 45 bin mahkum 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Terör, kasten öldürme, uyuşturucu, cinsel taciz ve kadına şiddet dışındaki suçların cezalarındaki infaz süreleri yarıya inecek. Bu da 45 bin kişiye tahliye yolu açacak.