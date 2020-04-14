İnfaz düzenlemesi kabul edildi

Son dakika haberi! Yasayla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra tahliye olabilecek.

Kasten öldürme, cinsel suçlar, kadına karşı suçlar, uyuşturucu imali ve ticareti, terör suçları ile MİT kanununa ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsam dışı tutulacak.



Yasayla ayrıca, denetimli serbestlik süreleri de 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler içinse bu süre 4 yıla yükseltildi.



Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin cezalarının bir yılını, 70 yaşını bitirmiş kişilerin iki yılını 75 yaşını bitirmiş kişilerin dört yılını konutlarında geçirebilecek.



Ağır hastalığı ve engeli olanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.



Yasayla ayrıca, virüs önlemleri kapsamında, açık cezaevlerindekiler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Süre Adalet Bakanı tarafından 2’şer ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek.