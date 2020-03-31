İnfaz düzenlemesi Meclis'te: 90 bin kişi cezaevinden çıkacak

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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.



Özkan, "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" diye konuştu.

CORONA VİRÜS İÇİN EV HAPSİ

Teklife eklenen corona virüs salgınına ilişkin geçici düzenleme için ise Özkan, şunları söyledi:

"Covid-19 ile ilgili açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerin cezalarını konutta çekmesinin önü açılıyor. geçici düzenlemeyle hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Zaruret oluşması durumunda sürenin uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz."

90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişinin yararlanacağını söyleyen Özkan, "Salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak" ifadelerini kullandı.

Özkan teklifte öne çıkanları şöyle anlattı:

"65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz"



Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.

Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz."



HAFTAYA SALI GENEL KURUL'DA

Özkan'ın açıklamasına göre, teklifin Genel Kurul görüşmesi gelecek hafta salı günü başlayacak.