İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de

BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE YOLU AÇILDI

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.



Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.

Yasayla, kanutta infaz uygulamasının kapsamı da genişletiliyor.



Hastalık, veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yanlız idame ettiremeyecek ve "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen" mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek.



Ancak ağırlaştırımış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak.



Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.



Konutta infaz hakkı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak.



70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak.



80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.



Yasayla, kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir buçuk yıla çıkıyor.



Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltiliyor



İki yılın altında hapis cezası alanlar mutlaka cezaevine girecek.



Bu ceza en az 5 gün olacak.

8 MADDE ÇIKARILDI

30 madddelik yasa teklifinde muhalefetin itiraz ettiği 8 madde ise Genel Kurul'da verilen önergelerle teklif metninden çıkarıldı.



Bunlardan bir tanesi ses ve gaz fişeği atabilenler de dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde.



Diğeri ise bir kişinin aracının önünü kesene ya da durdurana bir yıldan 3 yıla kadar hapis verilmesine yönelik düzenleme..



Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesini nitelikli hal kapsamına alınmasını öngören düzenleme de metinden çıkarılan maddeler arasında yer alıyor..