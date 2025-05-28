İnfaz düzenlemesinde tarih ve ayrıntılar netleşti

İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi’nde büyük oranda uzlaşı sağlandı.

Düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.



KAPSAMINA SON HALİ HENÜZ VERİLMEDİ



Ancak Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi.



Edinilen bilgiye göre, düzenlemenin FETÖ suçlularını da kapsayacak olmasına dair kaygılar ve itirazlar var.



Düzenlemenin "Örgütlü suçları" kapsayıp kapsamayacağı sorusu henüz yanıt bulmadı.



"AYRIŞTIRMA YAPILAMAYACAK"



Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.



Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı öneriler gündeme alındı.

