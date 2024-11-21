İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 gardiyan alımında son durum

Yeni yıl yaklaşırken, kamuda personel istihdamına yönelik beklentiler de artıyor. Her yıl belli oranda istihdam edilen infaz koruma memurluğu pozisyonu için de araştırmalar hız kazandı. İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.



2024 İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI NE ZAMAN?



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak infaz koruma memuru alımında henüz başvuru takvimi belli olmadı.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLARI



Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda adaylarda şu şartlar aranmıştı;



1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,



3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)