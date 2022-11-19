İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan infaz koruma memuru yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu.



Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Denizli T Tipi Kapalı Ceza Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Süleyman Çevik'ten (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede Çevik'i banyoda hareketsiz buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Çevik'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

