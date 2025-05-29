İnfaz paketi ayrıntıları belli oldu: İnfaz düzenlemesi ile kimler tahliye olacak?

İnfaz paketi düzenlemesi Meclis'e geldi.

10. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İNFAZ DÜZENLEMESİ İLE KİMLER TAHLİYE OLABİLECEK?

İnfaz düzenlemesinin hangi mahkumları kapsayacağı, kimlerin tahliye olabileceği Meclis'te yapılan basın açıklamasıyla paylaşıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, düzenlemenin 19 bin 800 mahkumu kapsadığını söyledi.

"BU TEKLİF BAŞLANGIÇ, DEVAM EDECEĞİZ"

Kanun teklifinin 30 maddeden oluştuğunu anlatan Güler, "Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz." diye konuştu. Güler, bu düzenlemeyle mükerrer suçlarda koşullu salıverme hakkı getirildiğini anlattı.

HASTA MAHKUMLAR İÇİN RAPORLA TAHLİYE YOLU

Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkardıklarını söyleyen Güler, "Hastalık ve engellilikte ağırlaştırılmış müebbet dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz." dedi.



DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ

Hükümlülerin, bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmesi gerektiğini söyleyen Güler, bir yıllık denetimli serbestlik bakımından bir değişiklik öngörmediklerini de anlattı.

KADIN VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Güler, "2 yıl altı ceza alan da sürenin onda birini cezaevinde geçirecek." diyen Güler, teklifle birlikte kadın ve çocukların lehine olacak şekilde özel infaz usulleri kapsamını genişlettiklerini de söyledi.

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk.

Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edilecek. Yarın, cumartesi ve önümüzdeki günlerde komisyon çalışmalarının planlaması biraz sonra arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek.

2002'den beri birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Aksayan yönlerin iyileştirilmesi, sistemin sonuç verici çalıştırılabilmesi amacıyla kanun teklifini hayata geçirdik.

Yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, STK'larımızın temsilcileriyle uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz.

Suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında, iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun cezaevi içerisindeki disiplin kurallarına ve koşullu salıverilme hükümleri içerisinde olumlu süreci de biz burada desteklemek istiyoruz.

Bu kapsam içerisinde biz neler yaptık? Maddeleri paylaşmak istiyorum.

Teklifimizde 9 farklı kanunda değişiklik getiriyoruz.

Teklif 30 maddeden oluşuyor.

Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.

Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz.

Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.

Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz."