ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Grubu Global İcra Kurulu’nda yeni yapılanma ve buna bağlı atamalar açıklandı. Buna göre, ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Pazar Liderleri Bölgesi Başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği görevine ek olarak Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak atandı.

Yeni yapılanmada Abay, mevcut bölgesinde yer alan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’a ek olarak Avustralya, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye’de de tüm segmentlerden sorumlu olacak. Abay, buna ek olarak global perakende bankacılık faaliyetlerine liderlik edecek. Şu anda ING Grubu Rekabetçi ve Büyüme Odaklı Ülkeler Başkanı olan Aris Bogdaneris ise, 15 Mayıs 2023 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyeliği’nden ve 1 Ağustos 2023 itibariyle de ING Grubu’ndan ayrılacak.



Atama ile ilgili değerlendirmelerini aktaran ING Grubu CEO'su Steven van Rijswijk:

“Müşterilerimize üstün bir deneyim sunmak, stratejimizin merkezinde yer alıyor. Tüm Perakende Bankacılık pazarlarımızdaki liderlik rollerini bir araya getirmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde tutarlılığı, ölçeklenebilirliği ve verimliliği daha da geliştirmek adına önemli bir adım. Pınar Abay ve Aris Bogdaneris’in ekipleri son yıllarda yakın iş birliği içinde çalışıyordu; bu nedenle şimdiye kadar yapılan çalışmaları daha da ileriye taşıyarak kişisel, kolay, ilgili ve anında hizmet bekleyen müşterilerimiz için gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyorum” dedi.



Pınar Abay

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, “Fark yaratan markamız, üstün müşteri deneyimimiz ve lider dijital teknolojimiz ile dünya genelinde 37 milyondan fazla müşterimize hizmet verdiğimiz perakende bankacılık faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu vesileyle ayrıca, Aris'e perakende bankacılık alanında oluşturduğu güçlü temel ve yetenekli organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.