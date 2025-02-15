İngiliz gazeteci casus muydu? MİT, Atatürk'ün isteğiyle hazırlanan raporu paylaştı

Milli İstihrabat Teşkilatı'nın internet sitesindeki "Özel koleksiyon" sekmesinde yer alan rapor, 31 Mayıs 1935 tarihinde İstanbul Büro Amirliği tarafından kaleme alınmış.

Raporda ingiliz gazeteci olduğunu söyleyen ve Pera Palas'ta konaklayan kadının Atatürk'ten mülakat istediği belirtiliyor.

Raporda Atatürk'ün casus olduğunu düşündüğü kadın ile ilgili bilgi toplanmasını, İngiltere Büyükelçiliği ile bir ilişkisinin olup olmadığının tespit edilmesini istediği vurgulanıyor.

Raporu hazırlayan MİT mensubu, kadınla ilgili elde edilen bilgileri ve fotoğrafları Atatürk'ün yaveri Kılıç Ali'ye ilettiğini belirtiyor.

Raporda "Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım." ifadeleri de yer alıyor.



Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:



"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.



Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim"