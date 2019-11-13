İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin ilk bulgu: Düşmeye bağlı travma

İstanbul Tophane'de sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.



Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.



Winberg ile beraberindeki 3 kişi, cenaze işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek içeriye girdi. Adli Tıp Kurumu'nda bir süre kalan Winberg, işlemlerin ardından ayrıldı.

İLK BULGU: DÜŞMEYE BAĞLI TRAVMA

Le Mesurier'in naaşına ilişkin otopsi raporundaki ilk bulgulara göre, ölüme düşmeye bağlı travma neden oldu. Ölüme ilişkin kapsamlı raporun bir ayı bulabileceği belirtiliyor.

KRALİÇE'DEN NİŞAN ALMIŞTI



Suriye'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler adıyla tanınan yardım örgütünün kurucusu olarak bilinen Le Mesurier, 2016'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten Britanya İmparatorluğu nişanı almıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier'i İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6'nın Balkanlar ve Orta Doğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti.



Singapur'da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier'in İngiltere'nin ünlü askeri akademisi Sandhurst'tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu belirtiliyor.



Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.

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