İzmir Sağlık Müdürlüğünden, 28 yaşındaki İngiliz Leah Cambridge'in özel bir hastanede kalça ameliyatı sırasında hayatını kaybettiği iddiaları üzerine araştırma başlatıldığı bildirildi.



İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Leah Cambridge'in 2 gün önce özel bir hastanede estetik amaçlı kalça operasyonuna alındığı ve ameliyat sırasında yaşamını kaybettiği bilgisini aldıklarını belirtti.



Genç yaşta bir hastanın estetik amaçlı operasyonda hayatını yitirmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Salnur, Cambridge'in ailesine başsağlığı diledi.



Salnur, konuyu araştıracaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Tıbben gerekenler yapıldı mı yapılmadı mı bakacağız. Araştırma başlatacağız, gerekirse soruşturma açacağız. Tıbben bir eksikliğin olup olmadığını hastane yönetimi de araştırıyor. Hem yönetimle hem de hekimle görüşeceğiz. Hekim de hastane de böyle bir aksiliğin olmasını istemez. Üzüntü duyuyoruz. Konuyu araştıracağız ve gerekeni yapacağız."



Salnur, cenaze ile ilgili bilgiyi hastaneden aldıktan sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.



İki gün önce estetik amaçlı operasyon sırasında İngiliz hastanın öldüğü bilgisini doğrulayan özel hastanenin yetkilileri, ameliyat sırasında komplikasyon oluştuğunu öğrendiklerini, bu tür ameliyatlarda komplikasyon riskinin binde 2-5 olduğunu aktardı.



Hastane yetkilileri, kesin bilgi için doktorun açıklamasını beklediklerini, bunu da kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

