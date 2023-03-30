İngiliz kanser hastasının tükenen umutlarını Türk hekimler yeşertti

Karaciğer kanseri hastasını Türk hekimler sağlığına kavuşturdu.

Karaciğer kanseri İngiliz hasta, kemosaturasyon yani kemoterapi ilacının doğrudan kanserli organa verilmesi yöntemiyle hayata tutundu.



İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki malign melanom tanısı bulunan Nader Farahnak'ın hastalığının karaciğere de sıçradığı tespit edildi.

Kendi ülkesinde olduğu tedaviler sonuç vermedi Farahnak, tesadüfen tanığı bir türk aracılığıyla Ankara'daki özel hastaneye ulaştı. Hastanenin Radyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Okan Akhan uygulanan yöntemle hastanın yaşam kalitesini artırdıklarına da dikkat çekti. Yöntem kemoterapinin istenmeyen yan etkilerini de ortadan kaldırıyor.

Okan Akhan, İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki Nader Farahnak'ın kendilerine iki ay önce başvurduğunu, malign melonom (deri kanseri) tanısı bulunan ve hastalığı karaciğer metastazı yapan hastaya yapılan radyolojik değerlendirmelerin ardından "kemosaturasyon" uygulanmasına karar verildiğini anlattı.



"15 HEKİMLE BİRLİKTE 3 SAAT SÜRÜYOR"

Hastanın karaciğerinde çok sayıda kanserli hücre yayılımı olduğunu ve bu nedenle radyofrekans ve immünoterapi gibi diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermediğini belirten Akhan, şu bilgileri paylaştı:



"Kemosaturasyon girişimsel radyolojik bir teknik, hastanın her iki kasığı ve boyun bölgesindeki büyük damarına kateterler yerleştiriliyor. Öyle bir düzenek kuruyoruz ki karaciğere yolladığımız kemoterapi ilacını vücudun diğer taraflarına, kalbe göndermeden özel bir katater aracılığıyla alıyoruz ve dışarda filtre edip temizliyoruz. Ardından temizlenen kanı yeniden sistemik dolaşıma veriyoruz. Bu oldukça komplike bir işlem, farklı disiplinlerde uzman olan yaklaşık 15 kişilik bir ekip çalışıyor. Operasyon aşağı yukarı 3 saat sürüyor, bu gruptaki başka tedavi seçeneği olmayan hastalar için uygulanıyor."

Prof. Dr. Akhan, dünya genelinde ve Türkiye'de nadir uygulanan kemosaturasyonun, malign melonomun karaciğer metastazlarında bilimsel açıdan gösterilmiş en etkili yöntem olduğunu, benzer metastaz yapan meme kanseri hastalarında da uygulanabildiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK HIZLI YANIT ALDIM"

İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki mühendis Nader Farahnak ise evli olduğunu, iki kızının ve bir torununun bulunduğunu dile getirdi.



Farahnak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum, şu an çok iyi hissediyorum. İngiltere'de bu gibi tedavilerle ilgili süreçler çok yavaş işliyor. Türkiye'de ise ilk başvurumdan itibaren çok hızlı yanıt aldım, benzer durumda olan herkese tavsiye ediyorum. Dileğim tedavi sürecimin başarılı şekilde ilerlemesi, daha sağlıklı günleri görebilmek."