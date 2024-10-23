İngilizce öğretmeni kalbine yenildi

Giresun'da İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel, yurtta pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İngilizce öğretmeni kalbine yenildi

'un Espiye ilçesinde Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel (32), dün akşam okula ait yurtta pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yel, çağrılan ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 yıllık evli olan Ertuğrul Yel'in cenazesi, Giresun merkez Sel Değirmeni Cami’sinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

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