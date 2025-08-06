İngilizce öğretmeni kansere yenik düştü
Samsun’un İlkadım ilçesindeki Yeşilyurt Demirçelik İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki İlknur Kaya Yanal, kansere yenik düştü.
Evli ve 2 çocuk annesi olan Yanal’ın vefatı; ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen öğretmenin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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