İngilizce öğretmeni kansere yenik düştü

Evli ve 2 çocuk annesi olan Yanal’ın vefatı; ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen öğretmenin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.