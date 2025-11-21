İngilizce öğretmeninin acı ölümü
21.11.2025 08:49
Anadolu Ajansı
İHA
Hakkari’de 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Saim Akan, okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hakkari’deki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Saim Akan (31) kalbine yenildi.
Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Derste rahatsızlanan öğretmen, çevredeki meslektaşları ve yakınları tarafından hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen öğretmen kurtarılamadı.