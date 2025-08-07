İngiliz kadını ağır yaralamıştı: Kardeşinin kimliğini vermiş!
Fethiye'de yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu kadına çarpan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarpıp, ardından da üzerinden geçerek kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan otomobil sürücüsünün Şenay Koparal (54) olduğu belirlendi.
2.14 promil alkollü olduğu belirlenen Koparal'ın olayın ardından polislere kardeşi Özgür Koparal'ın (52) kimliğini verdiği ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenay Koparal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.
Kazada ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
