İngiltere Başbakanı Johnson çocuklarla 'penaltı' atışları yaptı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın penaltı atışlarındaki rakibi çocuklar ve "noel baba"ydı.



Başbakan Johnson, İngiltere Stockport'ta bir derneğin düzenlediği etkinlikte çocuklarla buluştu. Başbakan ilk olarak ufak bir kız çocuğuyla penaltı atışları yaptıktan sonra, kaleyi koruyan taraf oldu.



Johnson penaltı atışları sırasında Johnson ile "noel baba"arasında, "top çizgiyi geçti mi geçmedi mi" tartışması yaşandı. Hakem de topun çizgiyi geçmediğine karar verince, Johnson topu kurtarmış sayıldı.



Kaleyi korumayı başaran Boris Johnson, perşembe yapılacak Avam Kamarası seçimlerinde de başbakanlık pozisyonunu korumaya çalışacak.