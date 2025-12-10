İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Trump ile Ukrayna’yı görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD barış planına ilişkin çabaları telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün katıldığı bir tartışma programında geç kaldığı için özür dileyerek, Trump ve Avrupalı liderlerle birlikte Ukrayna konusunda "tüm tarafları ilgilendiren konularda" 40 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

E3 grubu ülkeleri olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından görüşmeye ilişkin olarak yayımlanan açıklamalarda, "Trump yönetiminin Ukrayna’da güçlü ve kalıcı bir barışın tesisi yönündeki ara buluculuk çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı" ifadelerine yer verildi.



ABD BASINI: ZELENSKİ REVİZE EDİLEN PLANI ABD'YE İLETTİ

ABD basınında yer alan iddialara göre, Trump Avrupalı liderlerle görüşürken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski revize edilen barış planını ABD'ye iletti.

MACRON, STARMER VE MERZ PAZARTESİ GÜNÜ BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYOR



AB’deki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise Macron ve Starmer'ın Pazartesi günü Berlin’de Almanya Şansölyesi Merz ile bir araya gelmeyi planladıkları açıklandı.

E3 ülkeleri, geçtiğimiz günlerde diğer Avrupalı ülkeler ve Ukrayna ile birlikte, ABD’nin başlangıçtaki versiyonu Ukrayna’nın topraklarının önemli bir kısmını Rusya’ya bırakması, NATO’ya katılım hedefinden vazgeçmesi ve silahlı kuvvetlerindeki personel sayısına üst sınır getirmesi gibi ağır şartlar içeren barış teklifini revize etmek için yoğun bir diplomasi çabası içerisine girmişti. Bu ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması halinde Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin çabalarda da öne çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve Almanya Başbakanı Merz, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelmiş ve Kiev’e desteklerini devam ettirme taahhüdünde bulunmuştu.