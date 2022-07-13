İngiltere'den çöp ithali iddiası: Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, İngiltere'den getirilen binlerce ton çöpün Türkiye'de yakılarak imha edildiği ve bunun bir çevre felaketine neden olduğu iddialarını yalanladı.

Haberler - NTV Haber 13.07.2022 - 21:08

İngiltere'den çöp ithali iddiası: Bakan Kurum'dan açıklama

İngiliz gazetesi The Daily Mirror'un ortaya attığı iddiaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Eski görüntüler kullanılarak aynı konunun tekrar tekrar gündeme getirildiğini belirten Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadesini kullandı. 'nin 'den çöp değil geri dönüşümü mümkün olan atıklar aldığını da vurgulayan Kurum, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ithalinin yasaklandığını hatırlattı.

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