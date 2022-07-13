İngiltere'den çöp ithali iddiası: Bakan Kurum'dan açıklama

İngiliz gazetesi The Daily Mirror'un ortaya attığı iddiaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Eski görüntüler kullanılarak aynı konunun tekrar tekrar gündeme getirildiğini belirten Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin İngiltere'den çöp değil geri dönüşümü mümkün olan atıklar aldığını da vurgulayan Kurum, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ithalinin yasaklandığını hatırlattı.

