İnişe geçen uçağa lazer tuttular

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından lazer tutuldu.

İniş yaklaşması sırasında uçağın sistemlerini etkileyen lazer hakkında pilot, telsiz üzerinden hava trafik kontrol kulesine bilgi verdi.

Pilot ile Hava Trafik Kontrolörü arasında geçen görüşme, telsiz kayıtlarına yansıdı. Görüşmede uçağın pilotu, "Lazer bildiriminde bulunmak istiyorum. Büyükada'nın doğuya bakan tarafında, yaklaşma hattında, deniz kenarında önünde teknelerin olduğu büyük bir eğlence yerinden yaklaşma boyunca yaklaşık 3 dakika uçağa lazer tuttular" şeklinde bilgi verdi.

Hava trafik kontrolörleri de durumu rapor ederek emniyet görevlilerine bildirdi. Uçak inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.



CEZASI 131 BİN 176 LİRA



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, 'Uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması', 'Uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması' gibi suçları işleyenlere 131 bin 176 lira idari para cezası kesiliyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nde Delta Havayolları’na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işlediği tespit edilen bir kişinin hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor.