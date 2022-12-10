İnşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İnşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan işçi Turan T. (61) göçük altında kaldı.

İnşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Turan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan T'nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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