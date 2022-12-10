İnşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.



Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan işçi Turan T. (61) göçük altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.



Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Turan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Turan T'nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.