İnşaat alanında kaza: İki işçi yaralandı
Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir inşaatta iş kazası meydana geldi. Kazada bir işçi ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında beton parçasının koparak işçilerin üzerine düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
