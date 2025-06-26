İnşaat alanında kule vinç devrildi, bir işçi öldü

Kahramanmaraş'In Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle kule vinç gürültüyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada, vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.