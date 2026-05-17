İnşaat demiri İETT otobüsünden içeri girdi. Kadın yolcunun ayağına saplandı

OTOBÜSÜN TAVANINA UZANDI

Koltuğun altından çıkarak otobüsün tavanına ulaşan ve oradan da şoför kabinine yakın noktaya kadar uzanan inşaat demiri, içerideki yolcular tarafından görüntülendi. Olayı anlatan bir yolcunun, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

"KADININ AYAĞINA SAPLANDI"

Olaya tanık olan ve sokakta iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" dedi.