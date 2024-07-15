İnşaat halindeki ahır çöktü: 1 ölü

Bingöl'de inşaat halindeki ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat halindeki ahır çöktü: 1 ölü

Garip köyünde bir girişimci tarafından büyükbaş hayvanların barınması için yapımı süren ahırın çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan 2 işçiden S.Ş.Ö. (45) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan H.A. ise ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ş.Ö'nün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Usta, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine köye hızla ekiplerin sevk edildiğini belirtti.

İnşaatı süren 100 büyükbaş hayvan kapasiteli ahırın çatısında çökme meydana geldiğini belirterek, "İnşaatta teknik anlamda bir takım sıkıntılar nedeniyle işletme sahibi müteahhidi bilgilendiriyor. İşçilerin işletme sahibinden habersiz buraya geldiği, çalışırken yeni yapılan çatının çökmesi sonucu 2 işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi var." dedi.

Olayda bir işçinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bir işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Usta, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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