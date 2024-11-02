İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde inşaat halindeki binada çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede yangına müdahaleye etti. İnşaat halindeki binada tahta kalıplar tutuşunca alevler, bina çevresindeki otluk alana da sıçradı.



Akşam karanlığını aydınlatan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.