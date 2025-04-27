İnşaat halindeki binada feci olay: Asansör boşluğuna düştü
Balıkesir'de inşaat halindeki binaya giren bir kişi asansör boşluğuna düştü.
Balıkesir'de gece yarısı inşaat halinde olan binaya giren bir kişi asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Olay Karesi ilçesinde yaşandı.
Kimliği belirlemeyen yaşlı bir kişi, gece yarısı inşaat halinde olan binaya girdi.
Gece karanlığında inşaatın asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.
Yaralı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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