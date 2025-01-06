İnşaat işçileri demir çubuklarla birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman’da inşaat işçileri arasındaki kavgada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde yapımı devam eden konutlarda işçiler arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.



Kavgada işçiler taş, odun ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdı.