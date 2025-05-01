İnşaat işçilerinin 1 Mayıs mesaisi

Şanlıurfa'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de çalışarak geçiriyor.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat işçileri, işçi arkadaşlarının bayramını kutlayarak, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik içinde nice 1 Mayıslar geçirilmesi temennisinde bulundu.

"YAŞIMIZ YETTİĞİ KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

40 yıldır bu işi yaptığını söyleyen demirci ustası Mehmet Çiftkardeş, "Yaşımız, gücümüz yettiği kadar işimize devam edeceğiz. Kazasız belasız Rabbim bizi nice 1 Mayıslara kavuşturur inşallah. Tek dileğim ülke olarak birlik beraberlik içinde, huzur dolu günler diliyorum." dedi.