İnşaat işçilerinin demir sopalı kavgası: Üç yaralı

Malatya'da inşaat işçileri, demir sopalarla birbirine girdi.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi eski adliye hizmet binası mevkisinde bulunan bir şantiyede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.