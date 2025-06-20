İnşaat işçilerinin demir sopalı kavgası: Üç yaralı
Malatya'da bir şantiyede işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada üç kişi yaralandı.
Malatya'da inşaat işçileri, demir sopalarla birbirine girdi.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi eski adliye hizmet binası mevkisinde bulunan bir şantiyede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, demir sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada üç işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
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