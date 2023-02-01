İnşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan iki kardeşin tedavilerine devam ediliyor.



Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşaatı süren sitenin bloklarından birinde 3'üncü katta çalışan Ferhat C. (17), dengesini yitirerek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.



Ferhat C. ile üzerine düştüğü ağabeyi Yusuf C.'nin (24) yaralandığı inşaat alanına, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin vücutlarında kırıklar oluştuğu belirlendi.



Ameliyata alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.