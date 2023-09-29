İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü

Kayseri'de inşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kuruşcu hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'nde inşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikdeki bodruma inen asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü - 1

Adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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