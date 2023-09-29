İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'nde inşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikdeki bodruma inen asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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