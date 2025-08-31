İnşaat işçisi havalandırma boşluğuna düştü

Bursa'da çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta Orhan Y. (31) adlı işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

