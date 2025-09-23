İnşaat işçisi metrelerce yükseklikten düştü

Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait yeni nöroloji polikliniği inşaatında çalışan Erol Akdağ (45) kalıp söktüğü sırada dengesini kaybetti.



Akdağ'ın inşaatın bitişiğindeki yaklaşık 5 metre derinlikteki çukura düştüğünü fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Kaza yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yaralı Akdağ'ı sedyeye alarak halat yardımıyla yukarı çekti.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.